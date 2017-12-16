Yavuz Yılmaz'ın cenazesinin pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın cenazesinin pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.



AA muhabirine bilgi veren iş adamı Abdürrahim Albayrak, Yılmaz'ın cenazesinin, 18 Aralık Pazartesi günü öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca'da toprağa verileceğini söyledi.



Albayrak, Berna Yılmaz'ın ise Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde kontrol altında tutulduğunu belirterek, doktorunun vereceği karara göre evine gidebileceğini bildirdi.



Çok üzgün olduklarını ifade eden Albayrak, aile yakınlarının Beykoz'daki evde bir arada olduğunu kaydetti.