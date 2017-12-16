Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın vefat ettiği eve geldi

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölü bulunduğu İstanbul Beykoz'daki evine geldi.



Hastaneden ayrılan Yılmaz, Beykoz'daki evine giriş yaptı.



Yılmaz'la birlikte kardeşi Turgut Yılmaz, Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim de eve geldi.



Bu arada polisin evin önünde aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.