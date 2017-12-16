Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti. Yavuz Yılmaz'ın başından silahla vurulmuş halde bulunduğu belirtildi. Komşuların ifadesine göre, evden tek el silah sesi duyuldu. İçişleri Bakanı Soylu, "Sabah 09.00'da gerçekleşti" bilgisini verdi. Yılmaz ailesinin ilk mesajı da aktarıldı

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti.



38 yaşındaki Mehmet Yavuz Yılmaz, İstanbul Beykoz'daki evinde ölü bulundu.



SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU



Yılmaz'ın silahla başından vurulmuş halde bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



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'EVDEN TEK EL SİLAH SESİ DUYULDU'



Komşuların ifadesine göre, evden tek el silah sesi duyuldu.



Yavuz Yılmaz'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.



İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA



Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölümü sonrası hükümetten ilk açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.



Soylu, "Sabah 09.00'da gerçekleşti. Mesut Yılmaz ABD'den dönüyor​" dedi.



Süleyman Soylu şunları söyledi:



Eski Başbakanlarımızdan eski Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz hanımın oğlu bu sabah 09.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgi doğrultusunda vefat ettiğini öğrendik. Olayın haber alınması üzerine vali ve emniyet müdürü ile temas kurduk. Sayın Yılmaz şu anda ABD'den dönüyor. Uçak yoculuğunda. Biz amcalarıyla temas kurduk. Allah mekanını cennet eylesin. Olayla ilgili arkadaşların incelemeleri sürüyor. Ben de Yılmaz Ailesi ve Yılmaz'ı sevenlere başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.



"PSİKOLOJİK YA DA MADDİ SIKINTISI YOKTU"



Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem, ulaştığı Yılmaz ailesi fertlerinin Yavuz Yılmaz'ın psikolojik ya da maddi sıkıntısı bulunmadığını söylediğini aktardı.



Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da Habertürk TV canlı yayında aile ile görüşmesini şöyle anlattı:



Aile ile konuştum, onlar da neden olduğunu bilmiyor şu anda.



'Büyük ihtimalle kendi canına kıydı' şeklinde bir anlayış var.



Araştırılıyor tabii.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yavuz Yılmaz'ın ölümünden büyük üzüntü duydum" dedi.



TBMM'DE BAŞSAĞLIĞI



Bu arada, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ile yerlerinden söz alan AKP, CHP, HDP ve MHP grup başkanvekilleri de başsağlığı dileklerini iletti.



ulusal.com.tr











