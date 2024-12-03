Metal işçileri greve gidiyor: "Tarih yazacağız!"

İşçiler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın yüzde 36,5'lik zam teklifini kabul etmedi. İlk aşamada Hitachi Energy işletmesine bağlı 4 fabrikada yarın greve bankatı asılacak.

Birleşik Metal-İş sendikası ve Metal Sanayicileri Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Birleşik Metal İş Sendikası 5 iş yerinde greve çıkma kararı aldı.

"Herkes şunu bilsin: Yerli sermaye de olsa, yabancı sermaye de olsa, Türkiye sermayesinin koçbaşı örgütü MESS'in patronları da olsa bize üyemizin kabul etmediği, içimize sinmeyen, kazanımlar içermeyen bir sözleşmeye hiçbir güç imza attıramaz!"

Grev kararını duyuran Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, "anayasayla korunan haklarımıza sahip çıkacağız" dedi:

"Biz grev hakkımıza da sahip çıkarız, grevimizi de uygularız! Hiç kimse bizi yolumuzdan çeviremez! Bunu herkes böyle bilsin!"

İşveren sendikasının yüzde 36,5'luk zammını kabul etmeyen işçiler, işverenin önerdiği zam oranlarıyla "yaşamak mümkün değil" dedi:

"Bu mücadele bizim zaferimizle sonuçlanacak. 2024-2026 toplu sözleşmesini tarih yazacak, yeniden tarihi birleşik metal işçilerine üye olan metal işçileri yazacak."