Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Star gazetesine konuştu. Terör örgütü PYD içinde yüzlerce IŞİD'li teröristin olabileceğini söyleyen Yarar, "DEAŞ’lıları tıraş edilmiş olarak PYD’lilerin arasında karşımızda görme ihtimalimiz var mı Afrin’de" sorusunu net olarak 'var' şeklinde cevapladı

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Star gazetesine konuştu.



Zeytin Dalı Harekatını değerlendiren Yarar, "Siviller zarar görmesin diye süpürme değil ayıklama operasyonu yapılacak. Hendek dönemindeki gibi bölge teröristlerden temizlenince 'kardeşler buyrun huzur içinde yaşayın' denilecek" diye konuştu.



Afrin operasyonunun nasıl olacağını değerlendiren Yarar, şunları söyledi:



Fırat Kalkanı çok uzun bir süpürme harekatıydı, bu çok daha dar ve çevrelenmiş bir yerde olduğu için çoğunlukla askerin ayağını basmadan temizlik yapılacağını düşünüyorum. Sihalarla. Özel kuvvet personeliyle ve zaman zaman da istihbarat yoğunluklu operasyonla. Siville terörist ayrılacak. Bir ev düşünün şehrin içinde ve tamamen cephanelik. Nasıl uçurabilirsiniz havaya? Bütün mahalle ayakta kalır ama o ev aşağıya iner, onun bir tekniği var, tereyağından kıl çekmek gibidir. Bu yüzden daha ince, nokta nokta çalışacaklar. O yüzden de iş uzayacak. Nereden baksanız bölgede 400 bin insan yaşıyor çünkü.



Mete Yarar, 'Afrin Operasyonu neden önemli?' sorusunu da şöyle cevapladı:



Afrin önceden de önemliydi. 90’larda PKK Kandil’e yerleşmemişken, ABD Çekiç Güç’le PKK’ya şemsiye sağlamamışken Beka vadisinde eğitim alıyor, Amanoslar üzerindeki bağlantı yerlerine geçiyorlardı. İlk güzergahları Afrin’di. Siyasi anlamda destek aldıkları yerlerden birisi Afrin’di. O dönem bir müddet bölgede görev yaptım. Türkiye’de öldürülen teröristlerin nasıl defnedildiğini dürbünlerle izlerdik. PKK’da Suriye kökenliler yüzde 30 civarındadır. Çoğunluğu da Afrin’dendir. Afrin PKK için önemli bir lojistik merkez. Militan anlamında da öyle. Amanosların ve Suriye’ye kadar olan alının güvenliğini sağlamak istiyorsanız Afrin’de PKK olmamalı.



TIRAŞLI IŞID'LİLER PKK SAFLARINDA



Yarar'a, "DEAŞ aniden buharlaştırıldı. Bir kısmı ABD talimatı PYD eliyle Rakka’dan güvenli şekilde çıkarıldı. DEAŞ’ın kılık değiştiren bir yapı olduğunu da biliyoruz, nasıl ortaya çıktığını da. Bu açıdan DEAŞ’lıları tıraş edilmiş olarak PYD’lilerin arasında karşımızda görme ihtimalimiz var mı Afrin’de?" sorusu soruldu.



Yarar da sorunun net olduğunu cevabının da net olduğunu belirterek 'evet' dedi.



Mete Yarar'ın cevabı şu şekilde:



Var! Net sordunuz net cevaplıyorum. PYD-DEAŞ ilk defa işbirliği yapmadı. Rakka operasyonu sırasında DEAŞ, PYD’lilerin arabasıyla taşındı. Deyrizor’a götürüldüler. Deyrizor DEAŞ, PYD adına Esad ve Rus güçlerine saldırdı. Bugün farklı bir şey olacağını beklemeyin. PYD içerisinde yüzlerce DEAŞ’lı olabilir. PYD içinde yabancı ülke vatandaşları da var. Bir kısmı eski asker, özel birliklerde yetiştirilmiş. Bir sürü ajan var, parayla tutulmuş eğitim için getirilmiş insanlar, danışmanlar var. Coğrafya o kadar kirletildi ki temizlemeye çalışan bir tek Türkiye var. Türkiye’ye bu kadar laf söylenmesine inanın bazen dayanamıyorum.



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