Güvenlik uzmanı Mete Yarar dün Afrin'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yarar, Afrin'deki teröristlerin arkasında küresel güçlerin olduğunu ve terör örgütünün başında Kandil'den gelen birisinin bulunduğunu söyledi.

Güvenlik uzmanı Mete Yarar katıldığı bir televizyon kanalında Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin detayları paylaştı. Yarar, PYD'nin bir üst akıldan yardım aldığını açıkladı. Yarar, "Örgütün bir üst akılı Kandil. Afrin'de bulunan ekibin başında Kandil'den gelen bir sorumlu var. Askeri uzmanın bölgeye geldiğini biliyoruz. Mayınların, ağır tüfeklerin, kanasların nereye yerleştireceklerini öğrettiler. Bunun dışında bir üst akılın da anlık istihbarat sağladıklarını biliyoruz. Karayolu ve demir yolu tünellerini kullanıyorlar. Mühimmatları buralara yerleştirmişler" dedi.



Türkiye'nin Afrin'i ev ev bildiğini belirten Yarar, "6-9 bin YPG'li olduğu belirtiliyor. Silah kullanan ise 3 bini geçmez benim tahminimce. Asıl güçlerini aşağıya doğru kaydırmış bulunuyorlar. Özellikle petrol ve su kaynaklarının olduğu bölgede daha kuvvetliler" ifadelerini kullandı.



"Türkiye, ABD'nin verdiği silahları vurdu​" diyen Yarar, "Bu operasyonu riske sokacak şey 'ne zaman bitecek' sorusudur" diye konuştu.



ulusal.com.tr