Doğu Anadolu Bölgesi'nde, buzlanma ve don beklendiği bildirildi. Erzurum'da gece başlayarak sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.



Rüzgarın, güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, Ağrı'da kar, Iğdır çevresinde ise sağanak etkili olacak.



Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 5, Ağrı'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Kars'ta 3, Erzurum'da 2, Erzincan'da 1 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 8, Erzincan'da 7, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 3, Kars'ta ise 2 derece olacak.



Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken'de 34, Kars Sarıkamış'ta 30, Erzincan Ergan'da 10 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.



