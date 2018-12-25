Meteoroloji'den uyarılar yine peş peşe geldi. İstanbul'da bugün beklenen kar yağışı, yarına kadar etkisini sürdürecek. Ayrıca etkili olan yağmurla birlikte bazı deniz seferleri de iptal edildi.

İstanbul'da başlayan yağmur yerini akşam saatlerinde kara bırakacak.



Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı İstanbul'da hava sıcaklığı şehir merkezinde 4, yüksek kesimlerde 0 dereceye düştü.



Yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek kar yağışının deniz üzerinden gelmesi bekleniyor.



Vatandaşları oluşabilecek tehlikelere karşı hem Meteoroloji hem de AKOM peş peşe uyardı.



Yağış nedeniyle sabah saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Etkili olan fırtına ise İDO ve BUDO'daki bazı deniz seferlerinin aksamasına neden oldu.





ulusal.com.tr