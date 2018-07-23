Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un Avrupa Yakası için son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji'nin ilk açıkladığı verilerde bugün için yağmur yerine aşırı sıcak hava uyarısı yapılmıştı.



Saat 12:00 ila 15:00 arasında hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar ulaştı.



Ancak Meteoroloji bir son dakika uyarısıyla önümüzdeki saatlerde yağış için alarma geçildiğini duyurdu.



Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 1,5 saat süresince (14.00-15.30 TSİ) İstanbul'un Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."