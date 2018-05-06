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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!
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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bugün kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul'un güney ve doğu ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olacağı, akşam saatlerinde zayıflayacağı, ancak gece saatlerinde etkisini artırarak tekrar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: DHA
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