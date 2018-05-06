Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre aralarında İstanbul'un da olduğu pek çok ilde kuvvetli yağış bekleniyor.
Yağış uyarısı yapılan iller ise şöyle: Çorum, Kastamonu, Düzce, Karabük, Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Ankara, Bilecik, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Uşak, Manisa, Bursa, Balıkesir, Aydın, Kocaeli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı belirtilirken yağışlara kuvveli rüzgarın eşlik edeceği ifade ediliyor.
İstanbul'un güney ve doğu ilçelerinde görülecek sağanağın akşam saatlerine kadar kuvvetli olması, akşam saatlerinde zayıflaması ve gece saatlerinde etkisini arttırarak tekrar kuvvetlenmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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