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Meteoroloji'den Marmara uyarısı

Marmara Bölgesi'nin genelinin öğleden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji'den Marmara uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara için yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak. 

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile öğleden itibaren bölge genelinin yağmurlu geçeceği öngörülüyor. 

Bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus hadisesi beklenirken, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Etiketler; #marmara
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