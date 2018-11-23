Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt genelinde yağmur ve sağanak görülecek

Yurdun birçok bölgesinde yağmur ve sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.



Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Niğde, Ordu, Erzurum, Ağrı ve Van çevreleri ile Tekirdağ'ın ve Konya'nın doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.