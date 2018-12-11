banner999
Elazığspor kayyuma gidiyor
Elazığspor kayyuma gidiyor
Ece Sevim Öztürk hakkında karar verildi
Ece Sevim Öztürk hakkında karar verildi
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Hatay,  Kahramanmaraş, Osmaniye, Ordu ve Şırnak çevrelerinde yarın sağanak etkili olacak.

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Trakya dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) ve yer yer sağanak (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Elazığ ve Malatya dışında Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek kar yağışlarının da yer yer yoğunluğunu artıracağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde olması bekliyor.

Sıcaklıklar ise ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) azalacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.