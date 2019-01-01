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Meteoroloji'den yağış uyarısı

Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağış alacağı öngörülüyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alacak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji
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