Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, yarından itibaren perşembe gününe kadar iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçmesi öngörülüyor.



Tahminlere göre, yağış genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Marmara'nın güneydoğusu, batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülebilecek. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 kilometre/saat) olarak esecek.



Ülke geneli cumartesi günü yağışlı geçecek

Ülke geneli için cumartesi günü Marmara'nın batısı dışında yağış öngörülüyor. Yağışlar Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat, Tunceli, Bingöl, Osmaniye, Adana ve Hatay kıyıları ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli, kıyı kesimler, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



Rüzgar, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da güneyli, kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-80 kilometre/saat) olarak esecek. İç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı yaşanacak.



Pazar günü ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı geçecek. Yağışlar, Karadeniz ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



Rüzgar Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esecek. İç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı gerçekleşebilecek.



Pazartesi doğu kesimler parçalı ve çok bulutlu

Yurt genelinde pazartesi ve salı günü doğu kesimler parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.



Yağışlar Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde olacak.



Ülkenin kuzeydoğu kesimleri çarşamba günü parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.



Ülke genelinde perşembe günü ise kuzeydoğu ile batı kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.



Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma, don ile sis ve pus bekleniyor.



Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.