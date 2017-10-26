Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz Bölgesi, Tekirdağ, Kütahya ve Kayseri çevreleri, Kırklareli'nin kıyı, Adana'nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 6-8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
MGM tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısında, "Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELI °C, 16°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kıyılarında sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
MANISA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri ile öğle saatlerinde Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Alanya ve Gazipaşa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
CANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
NİĞDE °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçecek, yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı geçecek, yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUŞ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de sabah fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğleden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kıyıları kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Kuzey Ege'de sabah 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam doğusu az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğleden sonra batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, orta kesimleri öğleden sonra 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),yer yer 6(50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi.
ulusal.com.tr
İstanbul'da hava öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı olacak. Öğleden sonra ise yağış etkisini kaybederek cumartesi gününe kadar kenti terk edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz Bölgesi, Tekirdağ, Kütahya ve Kayseri çevreleri, Kırklareli'nin kıyı, Adana'nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
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