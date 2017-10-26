İstanbul'da hava öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı olacak. Öğleden sonra ise yağış etkisini kaybederek cumartesi gününe kadar kenti terk edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz Bölgesi, Tekirdağ, Kütahya ve Kayseri çevreleri, Kırklareli'nin kıyı, Adana'nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 6-8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



MGM tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısında, "Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı



ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELI °C, 16°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kıyılarında sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



AYDIN °C, 24°C

Parçalı bulutlu



IZMIR °C, 22°C

Parçalı bulutlu



MANISA °C, 21°C

Parçalı bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri ile öğle saatlerinde Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Alanya ve Gazipaşa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu



ISPARTA °C, 19°C

Parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



CANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı



NİĞDE °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçecek, yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SİNOP °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı geçecek, yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.



ELAZIĞ °C, 24°C

Parçalı bulutlu



ERZURUM °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



KARS °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



MUŞ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



SIIRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de sabah fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğleden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kıyıları kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Kuzey Ege'de sabah 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam doğusu az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğleden sonra batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, orta kesimleri öğleden sonra 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),yer yer 6(50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi.



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