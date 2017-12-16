Meteoroloji; İzmir, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yağış uyarılarında bulundu.



İzmir, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne için uyarı yapan MGM dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı



MGM'nin açıklaması şu şekilde:



İzmir'de yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli güneybatılı (lodos) rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İstanbul'da yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Balıkesir çevrelerinde bugün başlayacak olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak yarın (Pazar) batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Havran, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-80 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, ani sel, su baskını, heyelan, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Bu akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde başlayacak olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak yarın (Pazar) il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Tekirdağ çevrelerinde yarın (Pazar) görülecek olan sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden başta ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Bu akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinde başlayacak olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak yarın (Pazar) il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, ani sel, su baskını, taşkın, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde başlayacak olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak yarın (Pazar) il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, ani sel, su baskını, taşkın, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



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