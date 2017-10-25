Meteoroloji İstanbul için arka arkaya uyarı yaptı. Öğleden sonra şehir merkezinde etkili olacak sağanak bekleniyor. Tahminlere göre metrekareye 25-50 kg yağış düşecek

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Meteoroloji İstanbul'da öğleden sonra etkili olacak sağanak yağış için vatandaşları uyardı.



Metorolojinin son tahminlerine göre kuzey bölgelerde kuvvetli şekilde yağması beklenen yağışın akşam saatlerinden itibaren şehir merkezinde kuvvetli sağanak ve kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.



Beklenen sağanakla birlikte metrekareye 25-50 kg yağış düşebileceği belirtidi.



2. uyarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Büyükşehir Belediyesi muhtemel su taşkınlarına karşı vatandaşların tedbir almaları gerektiğini söyledi.



ulusal.com.tr