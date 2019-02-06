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Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla... (6 Şubat 2019 Çarşamba hava durumu)

Dün Antalya ve Muğla için yapılan aşırı yağış, hortum, dolu ve fırtına uyarılarının ardından bugün bri uyarı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) geldi. MGM'nin uyarılarında, yağışların Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olmasının beklendiği ifade edildi. Marmara Bölgesine dair de "Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor." bilgileri paylaşıldı

Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla... (6 Şubat 2019 Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Muğla ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Erzurum ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege ve Akdeniz ile İç Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa); İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa); Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden; meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege ve Akdeniz ile İç Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa); İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa); Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 zaman zaman 100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı

MANISA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu, Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde(80-100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, kuvvetli, batı kesimleri ile il merkezinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak yağışlı

BURDUR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

CANKIRI °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ESKISEHIR °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, Gümüşhane ve Bayburt ile yağış alan yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde(50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇORUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif karlı

KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif karlı

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz’de fırtına; Kuzey Ege’nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, öğle saatlerinde batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağışta anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 6 (50 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi ile Güney Ege’nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren kuzeyi 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi 1,5 ila 2,5m, akşam saatlerinden itibaren 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), batısı ile açıklarında 8 (75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,5 ila 4,5m, Görüş: Zayıf.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, gece saatlerinde 0,75m, Görüş: İyi, pus anında orta.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #istanbul #ankara #antalya #muğla
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