banner999
Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
'Köprü geçiş cezalarına af' teklif kabul edildi
'Köprü geçiş cezalarına af' teklif kabul edildi
ABD Başkanı Trump'ın Irak'a ziyareti
ABD Başkanı Trump'ın Irak'a ziyareti
21.YY en önemli alanı Doğu Akdeniz
21.YY en önemli alanı Doğu Akdeniz

Meteoroloji uyardı: Karla karışık yağmur, bozlanma, don

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Karla karışık yağmur, bozlanma, don

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülen bölgenin güney kesimleri ile Trakya çevrelerinde buzlanma ve don görüleceği, yer yer sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bölgenin kıyı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #buzlanma #don #marmara
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.