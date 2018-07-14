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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü sağanak geliyor!

Bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve gök gürültülü sağanak geliyor!
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı, zamanla çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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