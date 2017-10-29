Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; hava sıcaklıklarının 29 Ekim Pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalması bekleniyor. İstanbul’da ilk saatlerde görülecek sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi tahmin ediliyor. Ankara’da sabah saatlerinde görülecek sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir’de Cumartesiyi Pazar’a bağlayan gece görülecek yağışların sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. İşte 29 Ekim Pazar ve 30 Ekim Pazartesi günü hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; bugün (29 Ekim Pazar) ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte iç batı ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



İşte 29 Ekim Pazar ve 30 Ekim Pazartesi günü hava durumu...



Üç büyük ilimizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava durumu şöyle:



"İstanbul’da ilk saatlerde görülecek sağanak yağışların, bu sabah saatleri ile gece saatlerinde etkisini göstermesi bekleniyor



Ankara’da sabah saatlerinde görülecek sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



İzmir’de Cumartesiyi Pazar’a bağlayan gece görülecek yağışların sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.30.10.2017 Pazartesi: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi bekleniyorSalı gününden hafta sonu na kadar iç ve batı kesimlerde yağış beklenmezken, yağışlı havanın kuzey ve doğu kesimlerde etkili olması bekleniyor.Beklenen soğuk hava, güney kesimlerde görülecek kuvvetli yağışlar ile kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."