Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ocak Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren kuvvetli, fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli fırtınanın etkisini 18 Ocak Perşembe günü kaybedeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ocak Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren kuvvetli, fırtına beklendiğini duyurdu.



Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli fırtınanın etkisini 18 Ocak Perşembe günü kaybedeceği tahmin ediliyor



Meteoroloji'nin uyarısı şöyle;

Marmara'da Çarşamba (17.01.2018) akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, gece saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe (18.01.2018) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



Kuzey Ege'de Perşembe (18.01.2018) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe (19.01.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



Güney Ege'de Çarşamba (17.01.2018) akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe (18.01.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



Batı Karadeniz'de Perşembe (18.01.2018) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) sabah saatlerinde sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



Doğu Karadeniz'de Perşembe (18.01.2018) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



Batı Akdeniz'de Perşembe (18.01.2018) günü rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) akşam saatlerinden etkisini itibaren kaybedeceği tahmin ediliyor.



Doğu Akdeniz'de Perşembe (18.01.2018) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) akşam saatlerinden itibaren etkisi kaybedeceği tahmin ediliyor.