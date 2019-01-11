Marmara Bölgesi kuvetli yağışın etkisi altına girdi. Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle deniz seferlerinde aksama yaşandı. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları lodosa karşı da uyardı.

Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.



Özellikle İstanbul'da etkisini arttıran yağış nedeniyle İDO ve BUDO'ya ait bazı deniz seferlerinde aksama yaşandı.



Tekirdağ'da ise lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.



Fırtına balıkçıları da olumsuz etkiledi. Küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.



Meteoroloji yetkilileri, lodosun etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı.





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