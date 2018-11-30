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Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul yarısı (30 Kasım 2018 İstanbul hava durumu)

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Marmara'da etkili olan soğuk hava, fırtına ve kuvvetli yağışların yarına kadar devam etmesi bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi içinde uyarılar yapıldı.

Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul yarısı (30 Kasım 2018 İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nden son dakika uyarıları geldi. 

Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Bir uyarı da Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yapıldı. Bölgede etkili olana yağışların 1 Aralık Cumartesi öğle saatlerine kadar zaman zaman etkisini artırarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt’te kuvvetli olması bekleniyor. 

Vatandaşlar ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmaları konusunda uyarıldı.

Şırnak ve Hakkari'de de çok kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yağışların bölgenin 2 bin metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

AKOM'da İstanbul için peş peşe uyarılar geçti.

Cuma günü hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerinde sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

Buzlanma, don olayı meydana gelebileceğinden trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı  vatandaşlara uyarıda bulundu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #akom
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