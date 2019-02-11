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Meteorolojiden acil koduyla fırtına uyarısı! AFAD da uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), acil koduyla bir uyarı yayınladı. Uyarıda, Ege'nin kuzeyinde fırtına beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın; bugün (11.02.2019) akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; yarın (12.02.2019) öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor." denildi. AFAD tarafından yapılan uyarıda, "Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor. Fırtına uyarılarını takip ederek, ani su baskını tehlikesine karşı hazırlıklı olun" ifadeleri kullanıldı

Meteorolojiden acil koduyla fırtına uyarısı! AFAD da uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi ve Ege'nin kuzeyi için uyarı yayınladı.

Ege'nin kuzeyi için yapılan uyarı, 'acil' koduyla yayınlandı.

MGM'nin uyarıları şöyle:

"EGE'NİN KUZEYİ

Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın; bugün (11.02.2019) akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; yarın (12.02.2019) öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de; Önce güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, salı günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (poyraz) perşembe akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 Km/saat), Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyıları ve İzmir'in kuzeyinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

AFAD DA UYARDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından fırtına uyarısı geldi. Uyarıda, "Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor. Fırtına uyarılarını takip ederek, ani su baskını tehlikesine karşı hazırlıklı olun" denildi

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #acil kodu #fırtına
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