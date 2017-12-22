Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hala devam eden yağmur ve karla karışık yağmur şeklindeki yağışlar, akşam saatlerinden itibaren kara dönecek.
Yağışlar, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yarın gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı şeklinde devam edecek.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde bu akşam ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hala devam eden yağmur ve karla karışık yağmur şeklindeki yağışlar, akşam saatlerinden itibaren kara dönecek.
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