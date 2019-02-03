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Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van çevresinde kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar güneyden yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Muş ve Bitlis'te 11, Van'da 7, Hakkari'de 5 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Muş'ta sıfır, Van'da 2, Hakkari ve Bitlis'te 1 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava parçalı çok bulutlu, kar yağışlı olacak, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Etiketler; #meteoroloji
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