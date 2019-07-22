Meteorolojiden civa kazası hakkında açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarında saat 10:30 sıralarında kaza sonucunda civa dökülmesi meydana gelmiştir" denildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) civa paniği başlığıyla yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yapıldı.



MGM'nin açıklaması şöyle:



"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarında saat 10:30 sıralarında kaza sonucunda civa dökülmesi meydana gelmiştir.



İlk etapta kurumumuz iş sağlığı ve güvenliği ekiplerimiz, ardından AFAD ekipleri olaya müdahale etmişlerdir.



Kazanın meydana geldiği bölümde ortam ölçümleri yapılarak, gerekli tedbirler alınmıştır.



Kazada 11 personelimizin sağlık durumları iyi olmakla birlikte tedbir amaçlı olarak, Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmiştir."



ulusal.com.tr



