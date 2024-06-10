Meteoroloji'den endişe veren uyarı! Böyle sıcaklık görülmedi! Etkili olacağı tarih açıklandı
Yurt genelinde önümüzdeki günlerde görülecek hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den önemli bir açıklama geldi. Hava sıcaklıkların daha çok artması beklenirken vatandaşlara ciddi uyarılarda bulunuldu. Peki hava hangi şehirde kaç derece olacak? Sıcaklıklar ne kadar sürecek? İşte ayrıntılar...
Haziran ayına girilmesiyle birlike yurt genelinde özellikle son 10 gündür ciddi derecede sıcaklık artışları yaşanıyor. Dünyadaki iklim değişikliğiyle birlikte mevsimler daha sert bir şekilde yaşanırken özellikle yaz ayları son yıllarda yüksek sıcaklıklarla anılıyor.
Kış aylarında yağışın azalması da dikkati çekerken özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarında rekor üstüne rekor kırılıyor. Birçok bölgede tarihi derecede sıcaklıklar ölçülürken vatandaşlar da önümüzdeki günler ve haftalarda hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.
Meteoroloji'den yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili dikkati çeken bir açıklama geldi. Hava durumu ile ilgili yeni tahminlerin paylaşıldığı açıklamada vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu.
Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava sıcaklığı ne kadar olacak? Yurt genelindeki hava sıcaklıkları kaç dereceye yükselecek? İşte detaylar...