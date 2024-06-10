Meteoroloji'den endişe veren uyarı! Böyle sıcaklık görülmedi! Etkili olacağı tarih açıklandı

Kış aylarında yağışın azalması da dikkati çekerken özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarında rekor üstüne rekor kırılıyor. Birçok bölgede tarihi derecede sıcaklıklar ölçülürken vatandaşlar da önümüzdeki günler ve haftalarda hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.