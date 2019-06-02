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Meteorolojiden Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteorolojiden Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Tahmine göre, sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Ardahan'da 8, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Iğdır'da 15, Tunceli'de 16 ve Erzincan'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır ve Tunceli'de 34, Erzincan'da 32, Ağrı'da 27, Kars'ta 26, Erzurum ve Ardahan'da 25 derece olacak.

Etiketler; #erzurum #Erzincan #kars #ağrı #ardahan
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