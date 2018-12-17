Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, çarşamba günü kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.



Marmara ve Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 9 kuvvetinde, Batı Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.



Meteorolojiden yapılan uyarı şöyle;

Batı Karadeniz'in batısında yarın (18.12.2018) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çarşamba günü (19.12.2018) ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Karadeniz'de Çarşamba günü (19.12.2018) son saatlerde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da yarın (18.12.2018) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Marmara'da Çarşamba günü (19.12.2018) akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de yarın (18.12.2018) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın Kuzey Ege'de Çarşamba günü (19.12.2018) akşam saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de yarın (18.12.2018) öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Akdeniz'de aynı gün (18.12.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.