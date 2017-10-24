Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) denizlere ait meteorolojik uyarıda bulundu.



MGM uyarıyı Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in batısı için yaptı.



Uyarı şu şekilde:



Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında 25.10.2017 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir.



26.10.2017 Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



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