Meteorolojiden "güneş çarpması" uyarısı

Meteorolojiden Orta Karadeniz için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.Kaynak: AA
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Kastamonu, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'ta hafta boyunca hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Açıklamada, yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların, güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.
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