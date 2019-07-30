Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu konusunda vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Bugün yapılan açıklamada Marmara Bölgesi için üç il uyarıldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilirken Trakya ile zamanla bölgenin güney ve doğusunun parçalı bulutlu olacağının beklendiği aktarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığı, ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya ile zamanla bölgenin güney ve doğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu



BURSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 33°C

Az bulutlu



ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



SİVAS °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu



SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 39°C

Az bulutlu



BAYBURT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu



KARS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu



MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 29°C

Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, öğlen kuzeybatıdan, sabah ve akşam kuzeyi kuzeybatı, öğlen ve gece doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, öğlen ve gece geneli güneybatıdan, sabah kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatı, 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.



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