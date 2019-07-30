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Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu konusunda vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Bugün yapılan açıklamada Marmara Bölgesi için üç il uyarıldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilirken Trakya ile zamanla bölgenin güney ve doğusunun parçalı bulutlu olacağının beklendiği aktarıldı

Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya ile zamanla bölgenin güney ve doğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C
Az bulutlu

BAYBURT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, öğlen kuzeybatıdan, sabah ve akşam kuzeyi kuzeybatı, öğlen ve gece doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, öğlen ve gece geneli güneybatıdan, sabah kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatı, 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #Hava durumu
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