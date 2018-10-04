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Meteorolojiden İstanbul'a sağanak uyarısı

İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde hafif sağanak bekleniyor

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde hafif sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Hava durumu #marmara
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