Meteoroloji'den İstanbul'a şiddetli sağanak uyarısı! 4 saat içinde etkili olacağı duyuruldu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, gün içinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

İstanbul ve Tekirdağ'a uyarıda bulunulan açıklamada gök gürültülü şiddetli sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada yağışların 4 saat içinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Buna göre, İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece ilçeleri, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçeleri ile Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Açıklamada, yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.