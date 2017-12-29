Konya-Antalya arasındaki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışına karşı uyarıda bulunuldu. İşte meteorolojinin kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Konya-Antalya arasındaki yüksek kesimlerde etkili olacak yoğun kar yağışına dikkat edilmesi konusunda uyardı.



MGM'nin açıklaması şu şekilde:



Yapılan son değerlendirmelere göre, 30.12.2017 Cumartesi günü öğle saatleri ile 31.12.2017 Pazar günü sabah saatleri arasında Konya'yı Antalya'ya bağlayan karayolu üzerinde 1200 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde (özellikle Alacabel Mevki) yer yer yoğun kar yağışları (20 cm ve üzeri) beklendiğinden, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



ulusal.com.tr