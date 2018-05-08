Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Yağışların ise kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Meteroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ulusal.com.tr
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