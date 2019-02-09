Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğu kesimlerinde, aralıklı hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor. Meteorolojinin açıklamasında, "Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinin aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" denildi. İstanbul'un hava durumu raporuna göre, kent çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmur etkili oldu

Marmara Bölgesinin doğu kesimlerinde, aralıklı hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında geçecek.



Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğu kesimlerinde, aralıklı hafif yağmur ve sağanak bekleniyor.



Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden, orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerde görülecek yağışların yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, çığ riski ve bunlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinin aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu



ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu



IZMIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



KÜTAHYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu



MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



BURDUR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı hafif yağmurlu, doğu kesimleri ile Karaman çevrelerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu



CANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu



KIRIKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu



KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.



BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KASTAMONU °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu



SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu



ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



ÇORUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde ve doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



HAKKARİ °C, -3°C

Çok bulutlu, yoğun kar yağışlı



MUŞ °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı



VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Diyarbakır çevreleri hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



GAZIANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



SIIRT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif yağmurlu



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeybatı, öğlen geneli kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan kuzeyi doğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, sabah ve akşam saatlerinde güneyi ile öğle ve gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde geneli kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m,Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, sabah ve öğle saatlerinde doğusu güneydoğu, akşam saatlerinden sonra kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğlen geneli, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğu, öğle doğusu ve akşam saatlerinden itibaren geneli güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km;/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan dan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



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