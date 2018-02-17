Sıcaklıkların ülkemizin kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji tarafından önemli bir uyarı yapıldı. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında; Hatay, Osmaniye, Adana, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı uyarı yapıldı. Görüş mesafesinde azalama, çamur şeklinde yağış, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalara dair vatandaşlar uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Hatay, Gaziantep , Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır'ın güneyi ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bugün (Cumartesi) Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında; Hatay, Osmaniye, Adana, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.



Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



MGM'nin uyarıları şu şekilde:



"KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Hatay, Gaziantep , Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır'ın güneyi ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım riski, görüş mesafesinde azalama, trafikte aksama vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu ve kuzeydoğu yönlerden Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



TOZ TAŞINIMI UYARISI: Bugün (Cumartesi) Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında; Hatay, Osmaniye, Adana, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (Görüş mesafesinde azalama, çamur şeklinde yağış, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya Yalova, Kocaeli, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi ile Bursa'nın kuzey ve doğu çevrelerinin kısa süreli olmak üzere yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



BALIKESİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu ,bugün (Cumartesi) kuzey kesimleri yer yer hafif yağmurlu



EDIRNE °C, 11°C

Parçalı bulutlu



ISTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, bugün (Cumartesi) Anadolu yakası kısa süreli olmak üzere yer yer hafif yağmurlu



KIRKLARELI °C, 11°C

Parçalı bulutlu



EGE

Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyinin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



IZMIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık



MANISA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) Orta ve Doğu Akdeniz ile yarın (Pazar) Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün(Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın bugün (Cumartesi) Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde doğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olacağı tahmin ediliyor. Bugün (Cumartesi) Doğu Akdeniz'in doğusunda toz taşınımı bekleniyor.



ADANA °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli olmak üzere yer yer hafif yağmurlu geçecek. Rüzgarın doğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olması, il genelinde toz taşınımının görülmesi bekleniyor.



ANTALYA °C, 22°C

Parçalı zamanla az bulutlu



BURDUR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Cumartesi) il geneli yer yer kuvvetli olmak üzere (21-50 kg/metrekare) sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın doğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olması, il genelinde toz taşınımının görülmesi bekleniyor.



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



CANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



ESKISEHIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cumartesi) bölge genelinin hafif yağmurlu, akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) hafif yağmur, akşam saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmurlu



DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) yer yer hafif yağmurlu



KARABÜK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur yer yer karla karışık yağmurlu



ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) yer yer hafif yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde ve yarın (Pazar) Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu



SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu



TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün(Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin güneyi ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda don olayı bekleniyor.



ERZURUM °C, 5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı



HAKKARİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların yarın (Pazar) il genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



KARS °C, 5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı



MALATYA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bugün (Cumartesi) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bugün (Cumartesi) bölgenin batısında Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.



BATMAN °C, 12°C

Çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



DIYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bugün güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



GAZIANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, bugün (Cumartesi) il geneli yer yer kuvvetli olmak üzere (21-50 kg/metrekare) sağanak yağışlı geçecek. İl genelinde toz taşınımının görülmesi bekleniyor.



SIIRT °C, 12°C

Çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in batısında fırtına; Güney Ege açıkları ile sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, hafif yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), güneyi 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), açıkları 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi 1,5 ila 2,5m, Güney Ege açıkları yer yer 3,0m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerinden itibaren batısı ile sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in batısı 2,0 ila 3,0m, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in batısı 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



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