Yağışlar ile beraber hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaltarak üşütmeye başladı. Önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması, sıcaklıkların ise güneşe rağmen 13-15 derece aralığında serin seyredeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; sabah saatlerinde Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın kuzey, Erzincan ile Erzurum'un güney ve Muş'un batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Güneydoğu kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden orta kuvvette, Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI



MGM tarafından yapılan uyarıda şunlar denildi:



Yağışların; sabah saatlerinde Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın kuzey, Erzincan ile Erzurum'un güney ve Muş'un batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Rüzgarın; Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (görüş mesafesinde azalma, baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



AKOM DA UYARDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından da uyarı yapıldı.



AKOM'un uyarısında, "İstanbul parçalı az bulutlu. Yağışlar ile beraber hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek" ifadeleri yer aldı.







BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimleri sağanak yağışlı



BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı



SAKARYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



IZMIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



KÜTAHYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı



UŞAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu



HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı



KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



KONYA °C, 14°C

