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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerindeki bazı illerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerindeki bazı illerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara’nın kuzey ve doğu, Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaş-Kumluca arasında akşam saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji
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