İstanbul'da bugün ektili olan soğuk hava sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) önemli hava durumu uyarılarında bulundu. Yapılan açıklamada, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari bölgeleri uyarıldı, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in kıyı bölgelerinde sis ve pus olacağı belirtildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre 9 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.



Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari bölgelerinde sağanak yağışlı olması beklenirken Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in kıyı bölgelerinde sis ve pus olacağı belirtildi.



Yurdun diğer bölgelerinde ise hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredileceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava durumu ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, batı ilçeleri yer yer çok bulutlu 24



İstanbul: Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli 18



İzmir: Az bulutlu ve açık 26



Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 25



Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 27



Samsun: Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 15



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 15



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 14



Diyarbakır: Az bulutlu 26



15 NİSAN PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU



15 Nisan 2018 Pazar günü İstanbul'da en düşük hava sıcaklığının 10, en yüksek ise 21 derece olacağı tahmin ediliyor.



Havanın sisli olacağı öngörülüyor.



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