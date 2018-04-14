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Meteorolojiden sis ve pus ile yağış uyarısı (15 Nisan 2018 Pazar hava durumu)

İstanbul'da bugün ektili olan soğuk hava sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) önemli hava durumu uyarılarında bulundu. Yapılan açıklamada, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari bölgeleri uyarıldı, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in kıyı bölgelerinde sis ve pus olacağı belirtildi

Meteorolojiden sis ve pus ile yağış uyarısı (15 Nisan 2018 Pazar hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre 9 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. 

Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari bölgelerinde sağanak yağışlı olması beklenirken Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in kıyı bölgelerinde sis ve pus olacağı belirtildi.

Yurdun diğer bölgelerinde ise hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava durumu ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, batı ilçeleri yer yer çok bulutlu 24

İstanbul: Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli 18

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 27

Samsun: Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Az bulutlu 26

15 NİSAN PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

15 Nisan 2018 Pazar günü İstanbul'da en düşük hava sıcaklığının 10, en yüksek ise 21 derece olacağı tahmin ediliyor.

Havanın sisli olacağı öngörülüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #istanbul #Hava durumu
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