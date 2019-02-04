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Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması: Çarşamba başlıyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba günü Batı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" denildi

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması: Çarşamba başlıyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba günü Batı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" denildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 Şubat ile 11 Şubat 2019 tarihleri arasına ait hava tahminini paylaştı. Verilere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü Batı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Bugün yapılan uyarıda da rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edildiği aktarıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #Hava durumu
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