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Meteorolojiden son dakika uyarısı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteorolojiden son dakika uyarısı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Öğleden sonra Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 9, Ağrı'da 10, Erzincan'da 15, Iğdır'da 16 ve Tunceli'de 18 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 34, Erzincan'da 31, Iğdır'da 29, Ağrı'da 28, Erzurum 26, Kars ve Ardahan'da 25 derece olacağı öngörüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji
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