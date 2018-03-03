Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için hava durumu uyarısında bulundu. İstanbul için sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapılmıştı. İstanbulda saat 13.15 sıralarında yağmur başladı. İstanbul Teknik Üniveristesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, son radar görüntüsünü paylaştı. Kadıoğlu, "Üsküdar'da şiddetli bir yağmur var" diye yazdı. İşte son dakika hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Aksaray, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) artacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç Kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



YAĞMUR BAŞLADI



İstanbul'da saat 13.15 sıralarında yağmur etkili olmaya başladı.



RADAR GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI



İstanbul Teknik Üniveristesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, son radar görüntüsünü paylaştı.



Kadıoğlu, "Üsküdar'da şiddetli bir yağmur var" diye yazdı.







KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: "Yağışların; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, sel, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: "Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.03.2018 Cumartesi günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç Kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



İSTANBUL'U DA ETKİLEYECEK



İstanbul ve çevresinde bugün şiddetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede güney ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına yaşanması tahmin ediliyor.



Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



BURSA 11°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANAKKALE 13°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISTANBUL 9°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



YALOVA 9°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu



AYDIN °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



IZMIR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



USAK °C, 156°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor



ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı



KAHRAMANMARAŞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı



MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Aksaray çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



ESKISEHIR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı



KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



KONYA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor



BOLU °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KARABUK °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar, Samsun çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor



ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇORUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.



ELAZIG 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



ERZURUM -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı



IĞDIR 0°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



MALATYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BATMAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



DIYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



GAZIANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu



MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA

Marmara , Ege ve Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) zamanla 3 ila 5 ; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış orta.



MARMARA

Hava Durumu: Yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0, zamanla 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta..



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı hafif yağmurlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



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