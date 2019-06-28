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Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Uzmanlar, olumsuzluklara karşı dikkatli olması konusunda vatandaşları uyardı.

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden 31 il için kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Uzmanlar, ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması konusunda vatandaşları uyardı.

Yurdun kuzey kesiminde hava sıcaklığı 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji
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