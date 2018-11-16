Peş peşe gelen kar uyarılarından sonra güzel haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Soğuk ve yağışlı havanın kuzey ve doğu kesimlerde etkili olduktan sonra, haftasonu ülkemizi terk etmesini öngörüyoruz." dedi.

Yağmur,kar, soğuk...



Herkesin merakla beklediği hava sıcaklıklarındaki değişimle ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir açıklama yaptı.



Soğuk ve yağışlı hava kuzey ve doğu kesimlerde etkili olduktan sonra haftasonu tüm yurdu terk edecek.



Soğuğun yerine ılık ve yağışlı hava geliyor.



Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.



ulusal.com.tr